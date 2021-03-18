بالصور.. افتتاح مركز شباب وادي المراغ في طابا

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جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مركز شباب وادي المراغ في طابا، على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير مركز الشباب بشكل شامل لخدمة مواطني وادي المراغ، وذلك بتزويد المركز بأحدث الأجهزة الرياضية لصالة الجيم، وإنشاء وتجهيز صالات للأنشطة الرياضية، وملعب خماسي، وتأثيث المركز بالكامل.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على دعم قطاع الشباب، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجنوب سيناء، والعمل على تكثيف البرامج والمشروعات المقدمة ضمن خطة الدولة الشاملة لتعمير وتنمية سيناء في شتى المجالات.

وشارك وزير الشباب الأطفال في بعض الألعاب الرياضية خلال الجولة.