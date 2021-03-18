أخبار عاجلة

الاختبار "الاستثنائي".. فحوص كورونا الآن من منزلك -
السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني -
مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية كولورادو -
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر -
"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بلينكن: على الصين المساعدة لنزع السلاح النووي من

Print
بلينكن: على الصين المساعدة لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بلينكن: على الصين المساعدة لنزع السلاح النووي من

مصراوي Masrawy

04:50 م الخميس 18 مارس 2021

واشنطن- أ ش أ:

ضغط وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، على الصين من أجل استخدام نفوذها مع لدفعها نحو نزع السلاح النووي.

وقال الوزير الأمريكي -خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سول- إن لدى بكين مصالح خاصة قوية تدفعها إلى المساعدة نحو نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، كونه يمثل أحد مصادر عدم الاستقرار. بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن السلاح النووي في بيونجيانج "يعد مصدرا للخطر ويمثل تهديدا بشكل واضح لنا ولشركائنا".

جدير بالذكر أن حدة التوترات تصاعدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مع قول الأخيرة إنها لن تستأنف مفاوضاتها مع واشنطن وتهديدها ببدء اختبار صواريخ لديها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية"

زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية"

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

شبكة عيون الإخبارية