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الحريري بعد لقائه مع عون: هناك فرصة لتشكيل اللبنانية

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الحريري بعد لقائه مع عون: هناك فرصة لتشكيل الحكومة اللبنانية الحريري بعد لقائه مع عون: هناك فرصة لتشكيل اللبنانية

مصراوي Masrawy

04:49 م الخميس 18 مارس 2021

بيروت- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن وقف الانهيار الذي يشهده لبنان يتطلب الإسراع في تشكيل الجديدة، والمضي قدمًا في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية القائمة عبر الاستعانة ببرنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي والعمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان، بما يُعطي أفقًا أمام المواطن اللبناني بإمكانية التوصل لحلول.

وقال الحريري - في مؤتمر صحفي عقده من داخل قصر بعبدا الجمهوري في ختام اللقاء الـ17 مع الرئيس اللبناني ميشال عون ضمن سلسلة اللقاءات الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة - إن هناك فرصة في الوقت الحالي في سبيل تأليف الحكومة الجديدة، وأنه يتعين اغتنام هذه الفرصة.

وأشار إلى أنه اتفق والرئيس ميشال عون على عقد لقاء ثان الاثنين المقبل لـ"الخروج بشيء واضح ووضع الإجابات الأساسية عن بعض التساؤلات" في سبيل الوصول إلى تشكيلة حكومية بأسرع وقت ممكن.

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