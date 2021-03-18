مستشار الهيئة الملكية: "الرياض آرت" سيحقق حراكًا فنيًّا

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البرنامج يهدف إلى استكشاف المواهب الفنية السعودية

أعلن مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس حسام القرشي، أن "الرياض آرت" يهدف إلى إحداث حراك فني كبير، بالإضافة إلى جعل الرياض تزدان بعددِ من الأعمال الفنية المبهرة.

وقال "القرشي": برنامج "الرياض آرت" يهدف إلى استكشاف المواهب الفنية السعودية، لتصدير الفن السعودي للعالم.

وأضاف: "الرياض آرت" سيضم خلال الفترة المقبلة عدداً من البرامج المدرسية التعليمية وورش عمل، بالإضافة إلى معامل للإبداع سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

يذكر أن "نور الرياض" يعد أول مشروع تطلقه "الرياض آرت" من بين 12 برنامجًا سيقدمها البرنامج، الذي استقطب أكثر من 60 فنانًا من مختلف دول العالم، وتدشين أكثر من 60 عملاً فنيًّا تضم جميع أشكال فنون الضوء موزعة في 13 موقعًا بالرياض.