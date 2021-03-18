بالصور.. انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأحياء محافظة أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات زراعة 1000 شجرة بأحياء المحافظة، تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي وتغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وغرس المحافظ ومرافقيه شتلات الأشجار بميدان قناطر أسيوط الجديدة بحي شرق أسيوط، تمهيدًا لتوزيعها على المراكز والأحياء لزراعتها بالحدائق والمتنزهات والميادين العامة والشوارع؛ مشيرًا إلى أهمية نشر الوعي البيئي وتشجير الميادين والشوارع، ودور وزارة البيئة في إعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية وحماية المحميات الطبيعية.