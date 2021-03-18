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بالصور.. "الأعلى للجامعات" يبحث بدء الدراسة بكلية الحقوق في كفر الشيخ

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بالصور.. "الأعلى للجامعات" يبحث بدء الدراسة بكلية الحقوق في كفر الشيخ بالصور.. "الأعلى للجامعات" يبحث بدء الدراسة بكلية الحقوق في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

04:24 م الخميس 18 مارس 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، للوقوف على الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وبحث إمكانية بدءً الدراسة بكلية الحقوق بالجامعة.

ضم الوفد كل من الدكتور عصام زناتي، أستاذ القانون الدولي، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، وعضو لجنة القطاع، والدكتور مصطفى كامل خليل، عميد كلية الحقوق ، عضو لجنة الدراسات القانونية.

وتوجه وفد اللجنة إلى مبنى كلية الحقوق، لتفقد القاعات الدراسية، والإمكانيات، لاستقبال الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، فيما تفقدت اللجنة أقسام ومرافق الكلية، للتأكد من توافر الإمكانيات المادية والكوادر البشرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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