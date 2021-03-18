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متحف الحضارة يستقبل 6 قطع أثرية من الحفائر الحديثة بسقارة

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متحف الحضارة يستقبل 6 قطع أثرية من الحفائر الحديثة بسقارة متحف الحضارة يستقبل 6 قطع أثرية من الحفائر الحديثة بسقارة

مصراوي Masrawy

04:26 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- مصراوي:

استلمت لجنة أثرية من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط 6 قطع أثرية مهمة من المكتشفات الأثرية الحديثة لحفائر وزارة السياحة والآثار في جبانة سقارة الأثرية.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الكبير الذي يقوم به المتحف في الحفاظ على تراث الأثري وتسجيله وتوثيقه بأساليب علمية حديثة وفي حفظه داخل بيئة مناسبة ضد أخطار التلف.

وأضاف، أنه سيتم دراسة وفحص القطع الأثرية بالأساليب التكنولوجية الحديثة وتعقيمها ضد البكتيريا والفطريات والحشرات الضارة بأجهزة أنوكسيا، وتحديد عمره من خلال أجهزة كربون 14، المزود بها المتحف.

وأشار إلى أنه من بين هذه القطع الأثرية التي تم استلامها ونقلها لمتحف الحضارة قطعة أثرية نادرة الصناعة وهي عبارة عن تمثال لطائر أبو منجل رمز إله الحكمة والعلم في مصر القديمة (تحوت) مصنوع من مادة الشمع وتعد من المواد النادرة التي استخدمها المصري القديم بهذا الشكل وبهذه الطريقة والتي تشير إلى إبداع وابتكار الإنسان المصري القديم في استخدام هذه المادة بأسلوب يحفظ تماسكها وتحملها درجة حرارة أكثر من 40 درجة مئوية.

ولفت إلى أنه تم أيضا استلام ونقل ثلاثة تماثيل كبيرة الحجم للقطة التي كانت رمزا للمعبودة باستت، التي قدست في جبانة سقارة في المنطقة المكتشف فيها التماثيل ويسمى معبد البوباسطين وهو يرجع إلى العصر المتأخر الفرعوني.

وأضاف، أن القطع المستلمة تضمنت كذلك تمثالين للمعبودة بتاح سوكر وأزوريس هو الإله الحامي للموتى، وهو مكون من آلهة متحدة معا وهم بتاح الإله الرئيسي لمدينة منف وسوكر إله جبانة سقارة وأوزريس إله الموتى وقاضي الآخرة وصاحب واحدة من أقدم الأساطير المصرية القديمة الشهيرة وتعبّر عن قيمة الوفاء والفداء والتضحية وهي أسطورة "إيزيس وأزوريس".

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