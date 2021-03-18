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الاردن : فرض حظر تجول شامل "غير وارد في المدى المنظور"

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الاردن : فرض حظر تجول شامل "غير وارد في المدى المنظور" الاردن : فرض حظر تجول شامل "غير وارد في المدى المنظور"

جي بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، الأربعاء، إن فرض حظر تجول شامل "غير وارد في المدى المنظور"، إلا إذا "استجدّت أوضاع وبائية تدعو لإعادة النظر" في الحظر.

وأضاف دودين، وهو الناطق باسم الحكومة، أن "الوضع الوبائي مقلق وقدرة النظام الصحي للتعامل مع أعداد الإصابات الكبيرة أصبحت على المحك".

ويشهد الأردن ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بالفيروس، حيث سجل الثلاثاء، 69 وفاة و8910 إصابات جديدة بالوباء.

دودين دعا إلى "الالتزام بوسائل الوقاية والحماية، وبدافع ذاتي، للحفاظ على الصحة والأرواح"، إضافة إلى "الالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بتخفيض نسب الموظفين ومستخدمي الحافلات العامة والخاصة", وفق المملكة .

وحث كذلك، على "الالتزام بحظر التجول الليلي الجزئي" الذي يبدأ عن الساعة 6 مساء للمنشآت و7 مساء للأفراد ويمتد حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

ودعا إلى "المسارعة للتسجيل في منصة أطلقتها وزارة الصحة التطعيم ضد ، والحرص على أخذ اللقاح".

وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس.

جي بي سي نيوز

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