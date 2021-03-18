رئيس جامعة أم القرى يزور كليات الفروع في 3 محافظات

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ويجتمع بعمدائها وأعضاء مجالسها

اجتمع رئيس جامعة أم القرى د. معدي بن محمد آل مذهب، بعمداء وأعضاء مجالس كليات فروع الجامعة، بمحافظات القنفذة والليث وأضم.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية بالمحافظات الثلاث في الفترة من 2 إلى 4 من الشهر الجاري، رفقة وكلاء الجامعة وعمداء ومسؤولي الإدارات ذات العلاقة بالجامعة.

وثمَّن "آل مذهب" الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – لدعم العملية التعليمية في الجامعة، وتوفير مقومات نجاحها؛ مما انعكس إيجابًا على توطين التعليم الجامعيِّ، وتعميم مخرجاته البحثية على نطاق جغرافيٍّ واسع من محافظات المنطقة، تلبيةً لتطلُّعات إمارة منطقة مكة المكرمة التنموية.

ونوّه رئيس الجامعة بدعم وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري لأنشطة الجامعة وبرامجها كافَّةً.

وقال: إن احتياجات فروع الجامعة محلُّ اهتمامه الشخصي، ومسؤولي الجامعة جميعًا، وسيتم العمل على تحقيقها -بإذن الله تعالى- وفق الأولويات والإمكانات، مركّزًا على ضرورة تعزيز مبدأ الجودة في العملية التعليمية.

واطَّلع رئيس الجامعة ومرافقوه على مرافق كليات القنفذة المتمثِّلة في: الكلية الجامعية، وكلية العلوم الصحية، وكلية الحاسب الآلي، وكذلك مرافق كُليَّتَي الهندسة والطب.

كما اطَّلع الرئيس على مرافق الكلية الجامعية بأضم، إضافة إلى مرافق كليات فرع الليث المتمثِّلة في عمادة السنة الأولى المشتركة، والكلية الجامعية، وكذلك كليات العلوم الصحية، والهندسة والحاسب الآلي.

تأتي هذه الزيارة استكمالًا لزيارات رئيس الجامعة الميدانية لكليات الجامعة وإداراتها؛ للوقوف على واقعها، والالتقاء بمنسوبيها.