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فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد

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فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

04:19 م الخميس 18 مارس 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

صدق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، على فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني، في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل والحفاظ على التراث الواحاتي.

وأوضح الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان له اليوم الخميس، أنه تقرر فتح تخصص سكرتارية طبية بمدارس التعليم التجاري لتدريب الطلاب عمليًا على الأعمال الإدارية داخل المؤسسات الطبية، وتخصص مشغولات يدوية وصوفية بالمدارس الفنية لصقل مهارات الطلاب في مجال صناعة السجاد والكليم، للحفاظ على تراث المحافظة.

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