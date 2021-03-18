30 دقيقة للصلاة.. دبي تعلن إجراءات مكافحة كورونا خلال رمضان

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مصراوي Masrawy

دبي- (د ب أ):

أقرت حكومة إمارة دبي، الخميس، مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان المقبل، للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ ، في دبي في بيان إنه تقرر إقامة صلاة التراويح في مساجد دبي مع تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاة العشاء والتراويح عن 30 دقيقة.

وذكرت اللجنة أنه سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، في حين لن يسمح بإقامة الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة.

ونصحت اللجنة المواطنين والمقيمين في دبي بتجنب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.