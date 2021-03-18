"فريق الصحة" يصل جازان للوقوف على الرعاية التمريضية بالمنطقة

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اعتماد برنامج الزمالة للعناية المركزة.. وزيادة نسبة الخدمات إلى 19%

ناقش مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي أوضاع التمريض بالمنطقة وسير العملية التمريضية ومجموعة من الاحتياجات مع مدير عام التمريض بوزارة الصحة الدكتور محمد الغامدي وفريق من الإدارة العامة لشؤون التمريض بالوزارة.

جاء ذلك عقب جولة الغامدي وفريق عمله التفقدية للتمريض أمس بالحد الجنوبي وزيارة مستشفى أحد المسارحة العام للاطمئنان على الرعاية التمريضية المقدمة.

وأكد مدير التمريض بصحة منطقة جازان أخصائي أول سعد عبدالعزيز آل خيرات زيادة عدد التمريض في مستشفيات المنطقة خلال العام المنصرم بنسبة 19% ممرض وممرضة للعام المنصرم، وإعادة التمريض من خارج المهنة التي حققت تشغيل 347 سريرًا.

وأكد آل خيرات تنفيذ مشروع تطوير إدارات التمريض بالمستشفيات من خلال 80 زيارة تدريبية و40 ورشة عمل و3 دورات علمية، نتج عنها حصول 7 من أصل 10 إدارات تمريض على الدرجة الكاملة (FULLY MET) في معايير CBAHI بالمنطقة. ومنوهًا عن تحسين مؤشر أداء فريق وحدة الدعم السريع بالمنطقة (الاستجابة في حالات الطوارئ) من 75% إلى 97%، وباشر الفريق عدد ٥٩ حدثًا في الحد الجنوبي.

وأشار إلى تحسن كفاءة التمريض بغرف الولادة من 55% إلى 85%، ومعدل رضا السيدات عن أداء التمريض بغرف الولادة زادت نسبته من 46% إلى 75% بعد تطبيق مشروع الولادة الآمنة للأم الحامل والطفل. ورفع نسبة التمريض الحاصلين على BICSI من 65% إلى 100%.

ولفت إلى أنه تم أيضًا تدريب وتأهيل 1521 ممرضًا وممرضة للعمل في اقسام العناية المركزة من خلال إطلاق مبادرة (أنا مستعد للعناية) والتي نتج عنها تشغيل 133 سريرًا إضافيًا في اقسام العناية المركزة.

وواصل: ارتفع مؤشر تجربة المريض في 13 موقعًا بعد تطبيق مبادرة ساعة آمنة في أسبوعين فقط وشغل المناصب القيادية التمريضية بأصحاب الكفاءات والمؤهلات، حيث ارتفعت نسبة المناصب القيادية التمريضية المشغولة بحاملي الماجستير من ٩٪ إلى ٣٤٪، وحاملي البكالوريوس من ١٦٪ إلى ٥٢٪، كما قامت إدارة التمريض ممثلة في قسم الأبحاث بالإدارة بنشر بحثين علميين، وثلاثة أبحاث أخرى في طور للنشر.

وفي ختام حديث آل خيرات نوه باعتماد برنامج الزمالة لتمريض العناية المركزة للكبار بمستشفى الملك فهد المركزي، مؤكدًا أهمية زيارة وفد الصحة في التحفيز لبذل المزيد من الجهد لتطوير الرعاية التمريضية، مشيدًا بالدعم اللامحدود من الإدارة العامة للتمريض بالوزارة ودعم مدير عام الشؤون الصحية بجازان.