أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد يجتمع في دورته الرابعة

Print
برئاسة "سلطان بن سلمان"

مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد يجتمع في دورته الرابعة

عقد مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، اجتماعه الأول بدورته الرابعة (2020-2023)، أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.

جاء ذلك برئاسة رئيس مجلس أمناء الجائزة الأمير سلطان بن سلمان، وبحضور مؤسس الجائزة الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان.

كما حضر أعضاء المجلس: الشيخة مي بنت محمد آل خليفة "البحرين"، والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، وخالد بن عبد اللطيف الفوزان، والدكتور طالب بن ضياء الدين الرفاعي "الأردن".

والدكتور إسماعيل سراج الدين ""، والدكتور خالد آرن "تركيا"، وأخيرًا المهندس حاج عيسى محمد "ماليزيا".

كما شارك في الجلسة الأمين العام للجائزة الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم.

وأشاد الأمير سلطان بن سلمان بمنجزات الجائزة والدور الذي تلعبه في الارتقاء بعمارة المساجد في العالم.

وأثنى على التطور الملحوظ الحاصل في منهجية عمل الجائزة وانتقالها من مجرد مؤسسة تمنح جوائز معمارية إلى مؤسسة بحثية معمارية شاملة تعنى بالنهوض بعمارة المساجد في العالم.

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بدور المملكة العربية في رعاية بيوت الله، وأثنى على الدور الكبير الذي تلعبه جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد في تحسين البيئة البصرية والجمالية للمساجد.

وبعد ذلك استعرض الأمين العام للجائزة، إنجازات الجائزة في الدورة الثالثة.

كما استعرض إستراتيجيات عمل الدورة الرابعة وشروط الترشح للجوائز وأهم إنجازات الجائزة فيها.

ثم أجرى أعضاء المجلس مداخلات هامة لتطوير عمل الجائزة وأهمية توافق خطط الجائزة مع الثقافات المختلفة في العالم تأكيدًا على عالميتها.

وفي الختام توجه الجميع بالشكر والتقدير لمؤسس الجائزة الشيخ عبد اللطيف بن أحمد الفوزان، على جهده الكريم ورعايته الدائمة للأنشطة المجتمعية؛ حيث تعتبر الجائزة مبادرة أساسية من مبادرات الفوزان للخدمة المجتمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

السديس: المبادرة السعودية تجاه اليمن تنطلق من البُعد الإسلامي والأمني والإنساني

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية

شبكة عيون الإخبارية