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النائب العام يزور نيابات "تبوك وضبا والوجه"

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"المعجب" يوجّه بتغليب الستر وتفعيل الصلح

النائب العام يزور نيابات

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ضمن جولته التفقدية، مقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتيْ ضبا والوجه، خلال يومي الأربعاء والخميس.

والتقى، خلال الزيارة، مسؤولي الجهات الأمنية، واجتمع بمنسوبي النيابة العامة بالمنطقة، وتفقد إجراءات سير العمل في النيابات وحث

منسوبي النيابة على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة.


واستقبل "المعجب"، خلال زيارته، في مقرات النيابة، عددًا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها

وأكد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالوقوف على جاهزية مقرات النيابة العامة في مختلف مناطق المملكة ولقاء المواطنين والمقيمين والاستماع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم.

وحثّ "المعجب"، في كلمته، أعضاء النيابة على تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح ، حرصاً على ترابط الأسر

والمجتمع تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، واضعين نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.

وتأتي هذه الجولة امتداداً للجولات التفقدية التي قام بها النائب العام على مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأها بزيارة الدوائر النيابية في مناطق الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران والمدينة المنورة وعسير والشرقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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