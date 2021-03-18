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"الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا

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"الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا "الزامل": "نور الرياض" سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا
مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

أفاد مدير مشروع الرياض آرت، المهندس خالد الزامل، أن الرياض تشهد اليوم انطلاق احتفال "نور الرياض" في نسخته

الأولى الذي سيكون احتفالًا سنوياً عالميًا، يجذب فيه الفن والفنانين العالميين والمحليين لعرض إبداعاتهم في أرجاء العاصمة.

وذكر أن الرياض ستصبح مقصدًا لعرض آخر إبداعات الفنانين العالميين، مبينًا أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد

على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من .

وقال "الزامل": احتفال "نور الرياض" سيستمر لمدة 17 يومًا، على أن تتواصل أعمال معرض نور على نور لثلاثة أشهر لضمان إمكانية

زيارته والاستمتاع بما يضمّه بين جنباته من أعمال فنية عالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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