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لجنة الانتخابات الفلسطينية ترحب بتوقيع الفصائل على "ميثاق الشرف"

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لجنة الانتخابات الفلسطينية ترحب بتوقيع الفصائل على "ميثاق الشرف" لجنة الانتخابات الفلسطينية ترحب بتوقيع الفصائل على "ميثاق الشرف"

مصراوي Masrawy

03:49 م الخميس 18 مارس 2021

رام الله- (د ب أ):

رحبت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الخميس، بتوقيع الفصائل المشاركة في الانتخابات الفلسطينية خلال لقاءاتها في القاهرة قبل يومين على ميثاق شرف يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة.

وأكدت اللجنة، في بيان، على أهمية الميثاق المستمد من قانون الانتخابات والذي يدعو للتنافس الشريف بين القوائم المتنافسة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة وصون حق المواطن في اختيار من يمثله مع الالتزام بالقانون الانتخابي.

وذكرت اللجنة أن مديرها التنفيذي هشام كحيل شارك في لقاءات الفصائل في القاهرة وقدم للمجتمعين تقريراً حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، مؤكداً حرص اللجنة على ضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات بعد غد السبت استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يوماً.

وقالت لجنة الانتخابات إنها ستتسلم طلبات الترشح في المقر العام في مدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، على أن يتم ترتيب استقبال القوائم حسب الأسبقية.

وذكرت لجنة الانتخابات أنها ستقوم خلال مدة خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة رسمياً بالقرار.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو وذلك في أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

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