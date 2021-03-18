"ركض ورفع العلم".. شعلة النصر تضيء سماء جنوب سيناء في العيد القومي

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

تعد إيقاد الشعلة من أهم مراسم احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، الذي يوافق 19 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي استعادت فيه مصر مدينة طابا من قبضة الاحتلال.

وتحرص مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على تنسيق وتنظيم العرض باختيار أحد مدربي ألعاب القوى، لاختيار عدد من أصحاب اللياقة البدنية العالية لرفع الشعلة والركض بها لمسافات طويلة فوق جبال طابا.

وحمل الشعلة الشاب أحمد إسماعيل، مدرب ألعاب قوى بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والذي قال إنه قام بإيقاد الشعلة وحملها للعام الرابع على التوالي.

وأوضح أنه يقوم بالعدو حاملًا الشعلة لمسافة 2 كيلومتر للوصول لأعلى قمة جبال طابا في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هذه الفقرة أكثر الفقرات التي تدخل البهجة والفرحة لقلوب أبناء المحافظة.