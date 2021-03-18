أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"ركض ورفع العلم".. شعلة النصر تضيء سماء جنوب سيناء في العيد القومي

Print
"ركض ورفع العلم".. شعلة النصر تضيء سماء جنوب سيناء في العيد القومي "ركض ورفع العلم".. شعلة النصر تضيء سماء جنوب سيناء في العيد القومي

مصراوي Masrawy

03:45 م الخميس 18 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

تعد إيقاد الشعلة من أهم مراسم احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، الذي يوافق 19 مارس من كل عام، وهو اليوم الذي استعادت فيه مدينة طابا من قبضة الاحتلال.

وتحرص مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على تنسيق وتنظيم العرض باختيار أحد مدربي ألعاب القوى، لاختيار عدد من أصحاب اللياقة البدنية العالية لرفع الشعلة والركض بها لمسافات طويلة فوق جبال طابا.

وحمل الشعلة الشاب أحمد إسماعيل، مدرب ألعاب قوى بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والذي قال إنه قام بإيقاد الشعلة وحملها للعام الرابع على التوالي.

وأوضح أنه يقوم بالعدو حاملًا الشعلة لمسافة 2 كيلومتر للوصول لأعلى قمة جبال طابا في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هذه الفقرة أكثر الفقرات التي تدخل البهجة والفرحة لقلوب أبناء المحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

ضحايا كورونا.. 1383 وفاة جديدة بالبرازيل و39 حالة بمصر

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

شبكة عيون الإخبارية