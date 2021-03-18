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طعنه وأطلق عليه الرصاص.. السجن 15 عامًا لمتهم بقتل عمه في أسيوط

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طعنه وأطلق عليه الرصاص.. السجن 15 عامًا لمتهم بقتل عمه في أسيوط طعنه وأطلق عليه الرصاص.. السجن 15 عامًا لمتهم بقتل عمه في أسيوط

مصراوي Masrawy

03:00 م الخميس 18 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بقتل عمه بسبب الخلافات العائلية في أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي، وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 4558 لسنة 2017 كلي جنايات شمال أسيوط، إلى نشوب مشاجرة بين المتهم "علي .ح .س" وعمه المجني عليه "حمدان .س .م " بسبب خلافات عائلية نتج عنها إصابة المجني عليه بطعنه بسلاح أبيض "مطواة".

وفي اليوم التالي تربص المتهم وآخرين للمجني عليه، وأمطروه بوابل من النيران، ما تسبب في مقتل المجني عليه.

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