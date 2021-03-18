مركز لقاحات "كورونا" بينبع يواصل تقديم اللقاحات

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وسط إجراءات تنظيمية وفي ظل انسيابية تامة

يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا، وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.

وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح، و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح، وغرفة للطوارئ .

وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع.ينبع مركز لقاحات كورونا