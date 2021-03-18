"بيرل" و"نماء" يناقشان أثر دعم المرأة في بيئة العمل على مستقبل المنطقة اقتصادياً

★ ★ ★ ★ ★

نظمت مبادرة بيرل، وهي منظمة رائدة غير ربحية مكرسة لتلبية الحاجة المتزايدة لممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات، وتعزيز ثقافة المساءلة والشفافية عبر القطاع الخاص في منطقة الخليج، بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة (نماء)، ندوة حوارية بمناسبة الاحتفال العالمي بيوم المرأة، ناقشت خلالها دور المرأة وحجم تمثيلها في بيئة العمل، وأثره على اقتصاد منطقة الخليج العربي.

وافتتحت الندوة الفيديوية التي عقدت يوم الأربعاء ١٠ مارس سعادة ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وشارك فيها كل من رنا زمعي المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمجموعة نسما القابضة في المملكة العربية السعودية، ومريم زمان الشريكة ورئيسة حوكمة الشركات في كي بي. إم. جي الخليج الأدنى في حوار أدارته رانية سعداوي المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل.

وتناولت الندوة دور القيادة العليا وتحقيق التنوع في مجالس إدارة الشركات، والسياسات التي يمكن للشركات في منطقة الخليج تنفيذها لبناء قوة عاملة متنوعة وتنميتها، كما توقفت عند آليات تمكين الشركات من تطوير مهارات النساء على المدى الطويل.

ووصفت سعادة ريم بن كرم، المشاركين في الندوة خلال كلمتها الافتتاحية بأنهم "غيروا قواعد اللعبة"، لافتة إلى "أن قصص النجاح الاستثنائية لهاتين السيدتين ستظهر الى العلن بعدما أثبتن أن التكافؤ بين الجنسين في سوق العمل كان هو الخيار الصحيح".

وأشارت إلى أن نماء أطلقت في العام 2019، منصة حملت اسم "ارتقاء"، وهي منصة عالمية للنساء تهدف إلى المساهمة في تعزيز وترسيخ فهم جديد أكثر قوة ووضوحاً لقيمة الأعمال، وكذلك للقيمة الاجتماعية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأكدت أن نماء تسعى من خلال منصة "ارتقاء"، إلى تحقيق زيادة في الإقبال على مبادئ تمكين المرأة العالمية، من خلال سد الفجوات المعرفية، ودفع التغيير لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصراً أساسياً لازدهار المجتمعات والاقتصادات.

ومن جانبها، قالت السيدة رنا زمعي: "تشرفت بتمثيل مجموعة "نسما" في هذه الندوة، وبأن أكون جزءاً من هذا النقاش الفعال والحيوي الذي نظمته نماء ومبادرة بيرل، لمناقشة السياسات والأساليب التي يجب اتباعها لتحسين أداء الشركات وانتاجيتها، والدفع بالمزيد من الأعمال والمقترحات التي من شأنها المساهمة في تعزيز وترسيخ مكانة المرأة بما ينسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية".

وأشارت إلى أن "نسما" قامت بدور رائد في تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات لطرح ثقافة ومنهجية لتمكن المرأة في بيئة العمل، شملت برامج إرشادية للنساء، وفرص الدراسة والتدريب، لافتة إلى أن ما تقوم به "نسما" بهذا الصدد يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تتضمن لوائح ومؤشرات عديدة لتعزيز مكانة ودور المرأة في القوى العاملة.

وبدورها، عقبت مريم زمان قائلة: "تجدر الاشارة هنا الى الدور الأساسي الذي تقوم به مبادرة بيرل يتجسد في خلق حوارات حيوية تؤثر في الهيكل العام والسياسات الأساسية للشركات وبنيتها العامة، حيث تساهم في نشر الوعي بأهمية توفير بيئة داعمة للمرأة، ما يعني أن على المنظمات المساهمة والمبادرة لتحقيق انعكاسات إيجابية على المرأة في سوق العمل، تحقق لها حالة توازن صحي في حياتها العملية، يعزز من فرص استبقائها داخل المؤسسات والشركات".

ولفتت زمان إلى أن شركة كي بي إم ج، وغيرها، تعمل على اتباع نهج واضح يفيد المرأة من خلال آليات عديدة تسهم في تعزيز الإدماج والتنوع في مكان العمل، ويتجلى ذلك بأشكال عدة وتقديم الدعم لجميع الموظفات، مثل إجازة الأمومة الممتدة والمرنة، وتشجيع وتحفيز النساء المبتكرات وذوات التفكير المستقبلي على المشاركة بنشاط في طرح أفكارهن ومبادراتهن، والاستفادة من مختلف الفعاليات والبرامج والأمثلة التي يمكن أن تشكل فرصة للتعلم.

وفي الختام، أعربت المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل، رانية سعداوي، عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين وحواراتهم الملهمة والمحفزة، لافتة إلى أن مشاركتهن التجارب الشخصية أثرت الحضور وقدمت نماذج ناجحة لما يمكن أن يتحقق من دعم جهود المساواة بين الجنسين في بيئة الأعمال.

وتقدمت بشكر خاص لسعادة ريم بن كرم، تقديراً لدور ودعم نماء المستمر، وقالت: "من الضروري أن نوفر منصة لهذه المحادثات التي تدعم رؤيتنا المشتركة لتعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في بيئة العمل، ومن المهم تسليط الضوء على الأثر الايجابي للتنوع في الشركات مما يجعلها أكثر مرونة وربحية".

يشار إلى أن البرامج الحالية التي تديرها مبادرة بيرل أفضل ممارسات مكافحة الفساد، والتنوع في قيادة الأعمال، والحوكمة في الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحوكمة في الشركات العائلية، وتعهدات الأعمال، والحوكمة في العمل الخيري.