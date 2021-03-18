سد النهضة.. السودان: الملء الثاني تمادٍ إثيوبي يهدد مواطنينا وسنحمي أمننا

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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

جدد السودان، الخميس، دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف سد النهضة، مُعتبرًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق، "تمادٍ في موقفها المُخالف للقانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود، ويتنافى مع اتفاق إعلان المبادئ الموقّع مع القاهرة والخرطوم في مارس 2015 حول ملء وتشغيل السد".

وأكّد رئيس الفريق الفني السوداني المفاوض في الملف، المهندس مصطفى حسين الزبير، أن "قيام إثيوبيا بالملء الثاني بصورة أحادية يشكل تهديدًا مباشرًا على حياة 20 مليون مواطن سوداني يعيشون على ضفتي النيل الأزرق والنيل الرئيسي".

كما ينجم عن ذلك الفعل الأحادي "مخاطر جدية على منشآت السودان الحيوية من سدود وبنية تحتية وأنشطة زراعية وصناعية قائمة"، مُشددًا على أن "بلاده قادرة في كل الأحوال على حماية أمنه القومي وموارده"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الخميس.

وفي الوقت نفسه، أشار المسؤول السوداني إلى تلّقي الخرطوم "ردود إيجابية جدًا" من كافة الأطراف التي دُعيت للتوسط الرباعي حول مباحثات السد، داعيًا إثيوبيا للاحتكام إلى صوت العقل واحترام القوانين الدولية والتفاوض بحسن نيّة.

كان السودان تقدّم قبل 3 أيام بطلب رسمي إلى كلٍ من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو فليكس تشيسكيدى بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، مطالبا التدخل للعب دور الوسيط في المفاوضات التي صاحبها الفشل والتعثّر مرات عِدة طيلة قرن من الزمان.

وأضاف أن كل الأطراف الدولية رحبت بدعوة السودان للوساطة الرباعية، التي تدعمها مصر بقوة، وأعربت عن استعدادها للقيام بدور تسهيل التفاوض والوساطة فيه واتاحة خبراتهم الفنية والقانونية والسياسية للتقريب بين وجهات نظر الدول الثلاث.

وقال رئيس الفريق الفني السوداني إن الوساطة الرباعية ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية وصولًا لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل السد، بحسب (سونا).

كانت إثيوبيا أعلنت تمسّكها بالوساطة الأفريقية ورفضها الوساطة الرباعية التي طلبها السودان رسميًا ودعمتها مصر.

واستمرارًا لسياسة التعنّت وفي تجاهل لتحذيرات مصر والسودان، أكّدت إثيوبيا أمس الأربعاء أن الملء الثاني للسد سيتم في موعده، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وقال وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي، في ندوة بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاق سد النهضة، إن "إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن".

وأوضح بيكيلي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني للسد، مشددا على أنه "لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال".

وذكر في وقت سابق أن الملء سيتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

وصرّح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في الندوة ذاتها، بأنه تم إنجاز 79% من عمليات بناء السد، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ "حقوقهما المائية"، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق "يحد من قدرتها على التنمية في مواردها"، على حد زعمها.