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رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"

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رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين" رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"

مصراوي Masrawy

02:02 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ويأتي ضمنه توفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة في هذا الشأن.

استعراض موقف عدد من الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال التي سيتم سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها فى المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، في إطار خطة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق "ريكسوس" بمحافظة البحر الأحمر، كما من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق "فورسيزون" في محافظة الأقصر.

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