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عامل يقتل نفسه رميًا بالرصاص في الوادي الجديد

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عامل يقتل نفسه رميًا بالرصاص في الوادي الجديد عامل يقتل نفسه رميًا بالرصاص في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

01:52 م الخميس 18 مارس 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أطلق عامل بمدينة الفرافرة في الوادي الجديد، الرصاص على نفسه، اليوم الخميس، ما تسبب في مصرعه، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة بوصول جثة مصابة بطلق ناري إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

بالفحص تبين إطلاق أحمد مصطفى، ٤١ عامًا، عامل، الرصاص على نفسه لمرورة بضائقة نفسية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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