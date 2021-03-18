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وزير الأوقاف: عودة طابا ذكرى غالية على قلوب المصريين

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وزير الأوقاف: عودة طابا ذكرى غالية على قلوب المصريين وزير الأوقاف: عودة طابا ذكرى غالية على قلوب المصريين

مصراوي Masrawy

01:48 م الخميس 18 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ذكرى عودة طابا للأراضي المصرية مناسبة غالية على المصريين، كونها آخر أرض مصرية جرى تحريرها في معركة التحكيم الدولي.

وأوضح وزارة الأوقاف في الاحتفال الذي شهدته محافظة جنوب سيناء بمناسبة تحرير طابا اليوم الخميس، أنه جرى إنشاء نحو ١٣٦ مسجدًا بالمحافظة على مدار 4 أعوام، وتحرص الأوقاف على إطلاق القوافل الدعوية للوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة، لنشر تعاليم الدين الإسلامي السمح ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.

وأكد وزير الأوقاف أنه لأول مرة تطلق وزارة الأوقاف قافلة من الواعظات إلى جنوب سيناء للمساهمة في نشر تعاليم الدين الوسطية، وسوف يجري تكريم حفظة القرآن الكريم خلال ذكرى عودة طابا.

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