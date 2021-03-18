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السودان يحذر إثيوبيا من الإصرار على ملء السد دون اتفاق قانوني

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السودان يحذر إثيوبيا من الإصرار على ملء السد دون اتفاق قانوني السودان يحذر إثيوبيا من الإصرار على ملء السد دون اتفاق قانوني
طالبتها بالالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف للمياه

السودان يحذر إثيوبيا من الإصرار على ملء السد دون اتفاق قانوني

حذرت وزارة الري السودانية، اليوم (الخميس)، من أن إصرار إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة، يخالف القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مصادر المياه العابرة للحدود.

ودعت الوزارة إثيوبيا إلى الاحتكام لصوت العقل، واحترام القوانين الدولية، والالتزام بمبدأ الاستخدام المنصف للمياه، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت الوزارة أن الوساطة الرباعية، ستعزز وتدعم جهود الاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو الديموقراطية، وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا.وزارة الري السودانية سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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