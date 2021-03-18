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: أطباء ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا

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السيسي: أطباء مصر ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا : أطباء ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

01:51 م الخميس 18 مارس 2021

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن أطباء ساهموا في الحد من تداعيات جائحة كورونا منذ ظهور أولى الحالات في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس أن مصر استطاعت التخلص من الكثير من الأمراض مثل الملاريا وشلل الأطفال بفضل جهود الفرق الطبية، كما كانت من أبرز محطات النجاح علاج المصريين من فيروس سي الذي سبب الكثير من المشاكل، ولهذا تعتبر علامة فارقة في الرعاية الصحية لمصر.

وتابع الرئيس: كما ساهم الأطباء في مختلف المواقع لإنجاز المبادرات الرئاسية الناجحة والقضاء على قوائم الانتظار، وقدم الأطباء والكوادر الطبية أداءً متميزا وساهموا في الحد من الإصابات بكورونا والسيطرة على تداعيات المرض.

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مصراوي Masrawy

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