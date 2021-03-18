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: التاريخ سجل لأطباء عطاءً بلا حدود في كل زمان

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السيسي: التاريخ سجل لأطباء مصر عطاءً بلا حدود في كل زمان : التاريخ سجل لأطباء عطاءً بلا حدود في كل زمان

مصراوي Masrawy

01:35 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:​

تصوير- إسلام فاروق:

قدّم الرئيس عبدالفتاح ، التحية للأطباء المصريين، لما قدموه خلال الفترة الماضية، واصفًا إياهم بملائكة الرحمة ويد الله في إنقاذ البشرية من تداعيات الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عوض تاج الدين، اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي إن التاريخ سجل لأطباء عطاءً بلا حدود في كل مكان وزمان والظروف الصعبة التي مرت بها أمتنا العظيمة.

وأضاف أن الأطباء يحملون مسؤولية وأعباء الرعاية والحفاظ على الإنسان طوال عمره منذ ولادته وحتى وفاته.​

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