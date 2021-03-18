★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية وميادين المحافظات المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية يوم الطبيب الـ43 ، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وأضافت وزيرة الصحة إن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتكريم ومتابعة أسر شهداء، يفوق الاهتمام بشهداء الحرب في 73".

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إقرار رفع سن المعاش للأطباء والجمع بين المعاش والراتب حتى 62 عاما والتعاقد معهم حتى سن 65.​