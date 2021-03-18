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التنمية المحلية: انتهاء 4 دورات تدريبية للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات

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التنمية المحلية: انتهاء 4 دورات تدريبية للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات التنمية المحلية: انتهاء 4 دورات تدريبية للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات

مصراوي Masrawy

01:26 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية.

وشملت الدورات: دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة واستفاد من هذه الدورات 124 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.​

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