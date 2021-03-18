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حريق يلتهم محلًا تجاريًا بعقار سكني وسط الإسكندرية

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حريق يلتهم محلًا تجاريًا بعقار سكني وسط الإسكندرية حريق يلتهم محلًا تجاريًا بعقار سكني وسط الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:44 م الخميس 18 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

اندلع حريق بمحل بقالة أسفل عقار سكني بمنطقة غبريال في وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا بنشوب حريق بمحل أسفل عقار في شارع 10 بمنطقة غربال، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمحل "بقال" بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المحل وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومنع امتداد الحريق إلى المحال المجاورة وباقي العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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