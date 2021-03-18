في الذكرى الـ 32 لاستردادها.. محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصري على أرض طابا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، العلم المصري فوق أرض سيناء في الذكرى الـ 32 لاستردادها.

وعزفت الموسيقى العسكرية بعض الأغاني والأناشيد الوطنية، أثناء رفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وتوافد المئات من أهالي سيناء والوفود القادمة من عدد من محافظات الجمهورية، للمشاركة في فعاليات رفع علم مصر على أرض طابا في الذكرى الـ32 لاسترداد الأرض.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أجرى أمس الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة طابا لمتابعة الاستعدادات النهائية للاحتفال بالذكرى الـ 32 لعودة طابا للأراضي المصرية.

وشاهد فودة استعدادات كورال الأطفال والموسيقى العسكرية التي تنطلق غدًا مع رفع العلم، وشدد المحافظ على الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالية، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، مقطوعات موسيقية لبعض الأغاني والأناشيد الوطنية، قبيل بدء مراسم رفع العلم المصري.