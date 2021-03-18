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خروج 10 مصابين في حريق مصنع حلويات القناطر من المستشفيات

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خروج 10 مصابين في حريق مصنع حلويات القناطر من المستشفيات خروج 10 مصابين في حريق مصنع حلويات القناطر من المستشفيات

مصراوي Masrawy

01:33 م الخميس 18 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، خروج 10 مصابين في حادث حريق مصنع للحلويات في القناطر الخيرية، بعد إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

وقال الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه جرى تحويل 12 مصابًا إلى 3 مستشفيات في القاهرة، وتقديم الخدمة الطبية لـ 3 حالات في مستشفى قليوب التخصصي.

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع للشيكولاتة بمدينة القناطر الخيرية، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل المصنع.
وأسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

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