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القبض على أطراف مشاجرة السوق الشعبي بجدة.. 6 باكستانيين

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القبض على أطراف مشاجرة السوق الشعبي بجدة.. 6 باكستانيين القبض على أطراف مشاجرة السوق الشعبي بجدة.. 6 باكستانيين
اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

القبض على أطراف مشاجرة السوق الشعبي بجدة.. 6 باكستانيين

أعلنت شرطة مكة القبض على أشخاص في جدة؛ إثر مشاجرة جماعية رصدها موقع متداول وهم (3) مقيمين، و(3) مخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مقيمين، و(3) مخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر.


وذكر المتحدث أن المشاجرة بحسب الإجراءات الاستدلال الأولية وقعت نتيجة خلاف بينهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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