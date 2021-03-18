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قطار يصطدم بـ"توك توك" طائش في الغربية

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قطار يصطدم بـ"توك توك" طائش في الغربية قطار يصطدم بـ"توك توك" طائش في الغربية

مصراوي Masrawy

01:20 م الخميس 18 مارس 2021

الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية الراهبين التابعة لمدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، اصطدام القطار رقم "967" المتجه من مدينة طنطا إلى المنصورة، بدراجة نارية "توك توك" أثناء محاولة الأخير قطع شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ باصطدام القطار رقم 967 المتجه من طنطا إلى المنصورة بـ"توك توك" وهروب سائق الدراجة النارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوقف القطار للفحص، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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