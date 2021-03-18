في الذكري ٣٢ لاستعادتها: 4 وزراء يشهدون رفع العلم بمدينة طابا- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

احتفلت محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس بالذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية، ورفع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء العلم المصري بساحة العلم بمدينة طابا بحضور وزراء "الأوقاف الشباب والرياضة، التموين، الطيران"، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني، وإيقاد شعلة النصر، ورفع العلم المصري على طابا.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري، والقيادة السياسية، والقوات المسلحة، ومشايخ وعقلاء سيناء بهذه المناسبة.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بسيناء، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في جنوب سيناء، أبرزها الطريق الدولي النفق شرم الشيخ، والتجمعات التنموية ومحطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة، معلنًا إنشاء ٥٠ منزلًا بدويًا في طابا ليصبح الإجمالي 200 بيت.