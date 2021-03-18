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محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء- وصور

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محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء- فيديو وصور محافظ المنيا يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء- وصور

مصراوي Masrawy

01:15 م الخميس 18 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقراء الفاتحة على أرواحهم، أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح ، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة المنيا، إذ تشهد المحافظة طفرة في المشروعات القومية الكبرى.

ودعا القاضي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة ، وبالقرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.

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