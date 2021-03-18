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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

وضع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، وقراء الفاتحة على أرواحهم، أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بمحافظات الصعيد وخاصة المنيا، إذ تشهد المحافظة طفرة في المشروعات القومية الكبرى.

ودعا القاضي المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وبالقرارات والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن.