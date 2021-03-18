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شاهد.. إزالة 6 مخيمات لبيع الحبحب بطريق الليث وتسليم المصادر لـ"إكرام"

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شاهد.. إزالة 6 مخيمات لبيع الحبحب بطريق الليث وتسليم المصادر لـ"إكرام" شاهد.. إزالة 6 مخيمات لبيع الحبحب بطريق الليث وتسليم المصادر لـ"إكرام"
فيما أكدت "البلدية" استمرارها تنفيذ الجولات الرقابية لتحجيم الظواهر السلبية

شاهد.. إزالة 6 مخيمات لبيع الحبحب بطريق الليث وتسليم المصادر لـ

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضري والحد من التشوهات البصرية.

وأوضحت البلدية قيام مراقبيها بجولات مكثفة أسفرت عن إزالة 6 مخيمات لبيع الحبحب "البطيخ" بطريق الليث، مشيرةً إلى اتخاذ الاجراءات النظامية حيال المواقع المخالفة والمفتقرة للاشتراطات الصحية، وإزالتها إزالة كُلية، ومصادرة ما بحوزة الباعة الجائلين المخالفين من فواكه ومواد غذائية، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وأكَّدت البلدية بأنها مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية المفاجئة والمكثفة لمكافحة مثل هذه الظواهر السلبية، ومسح المناطق بالكامل لمنع انتشارها منعًا باتًا؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات عبر الرقم الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الرسمية.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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