أخبار عاجلة

"الأرصاد": عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق -
"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين مارتي والش وزيرا للعمال -
رئيسة (سي.دي.سي.) تحذر من موجة زيادة جديدة لإصابات كورونا في أمريكا -
السلطات الأسترالية تطالب الآلاف بالاستعداد لمغادرة منازلهم مع استمرار الفيضانات -
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بدء احتفالية "يوم الطبيب" بحضور وزيرة الصحة ومستشار الرئيس

Print
بدء احتفالية "يوم الطبيب" بحضور وزيرة الصحة ومستشار الرئيس بدء احتفالية "يوم الطبيب" بحضور وزيرة الصحة ومستشار الرئيس

مصراوي Masrawy

01:18 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

بدأت قبل قليل، احتفالية يوم الطبيب الـ43 ، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

يحضر الاحتفالية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، إلى جانب رؤساء لجنتي الصحة بالنواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لأطباء ، يلقيها نيابة عنه الدكتور عوض تاج الدين، ويقام الاحتفال والمؤتمر بقاعة الاحتفالات الكبرى بدار الحكمة في الساعة الحادية عشر ظهرا، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية