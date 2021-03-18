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شاهد.. استمرار مناورات "علم الصحراء" بمشاركة القوات الجوية

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بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

شاهد.. استمرار مناورات

تواصل القوات الجوية الملكية تدريباتها العسكرية في تمرين "علم الصحراء 2021"، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني عدداً من المناورات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "ف -15 إس / أي" وطائرات القوات المشاركة الأخرى.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن هذا التمرين يعتبر إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجالات العمليات الجوية القتالية المشتركة والسيطرة الجوية والحرب الإلكترونية وكذلك تطبيق مفهوم العمل المشترك بين القوات المشاركة في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات القتالية المتقدمة، يتم خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين القوات المشاركة وقواتنا الجوية الملكية السعودية، والظهور بالصورة التي تبرز ما وصلت إليه قواتنا الجوية من تطور وتميز بين الدول.‎

شاهد.. استمرار مناورات

شاهد.. استمرار مناورات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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