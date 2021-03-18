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من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة

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من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة
لهذا السبب كانت ترفض طلبه بعودتها إلى عصمته

من الحب ما قتل.. مصري تزوجت طليقته فأنهاها بجريمة

من الحب ما قتل أحيانًا؛ فقد أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته، بعدما علم بزواجها حديثًا؛ رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.

وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بيننا ماشي في الموضوع عشان يحل المشكلة؛ بس فجأة عرفت إنها اتجوزت.. فضلت أدور على شقة العريس الجديد، ولما رُحت عنده عشان أشوف طليقتي اتخانق معايا وطردني؛ فمسكت المطواة وطعنته في قلبه فمات"؛ وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر؛ لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار؛ لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تَدَخّل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.

وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "مكنتش مخطط للقتل؛ بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته، مسكت السكين وقتلته".شاب مصري قتل زوج طليقته

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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