5 حالات كورونا تتسبب في إغلاق 5 مساجد.. أحدها بالرياض

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مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا 311 مسجدًا تم فتح 294 منها

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 5 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يومًا إلى 311 مسجدًا تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الخميس أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: (منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم)، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 7 مساجد ثلاثة منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: (منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد، الالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات ضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد