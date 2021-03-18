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نقيب الأطباء يطالب بمعاملة "شهداء كورونا" كشهداء العمليات الحربية

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نقيب الأطباء يطالب بمعاملة "شهداء كورونا" كشهداء العمليات الحربية نقيب الأطباء يطالب بمعاملة "شهداء كورونا" كشهداء العمليات الحربية

مصراوي Masrawy

01:02 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن الأطباء يبذلون جهدا غير عادي في أوقات السلم، وأنهم يواجهون الآن حربا شرسة ضد المستجد، أثبتوا فيها جدارة، وضحوا بأرواحهم خلالها.

جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الطبيب الـ 43، بعنوان "بطولات وتضحيات"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الخميس.

وأضاف نقيب الأطباء، أن الأطباء تلقوا تقديرا معنويا وأدبيا يثلج صدورهم، متابعا: ونتطلع لتقديرهم تقديرا ماديا، في ظل معاناة أهالي الشهداء.

وقال إنه يأمل أن يتم اعتبار شهداء الأطباء ومعاملتهم كشهداء العمليات الحربية والإرهابية من الجيش والشرطة.

وشدد خيري على ضرورة حماية الفرق الطبية بأقصى درجات الحماية، في ظل تعاملهم طوال الوقت مع فيروس شديد الانتشار.​

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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