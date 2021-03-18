استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر في مداهمة أمنية بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

استشهد أمين شرطة وأصيب آخر، في مداهمة أمنية اليوم الخميس، لضبط مطلوبين أمنيًا بمدينة المطرية في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، باستشهاد أمين شرطة من قوة شرطة المنزلة وإصابة زميله، أثناء مشاركتهم فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أمنيًا أثناء اختبائهم فى منطقة المقابر بمركز المطرية فى محافظة الدقهلية.

وقال مصدر أمني، إنه أثناء مداهمة قوة أمنية مشتركة من وحدتي مباحث المنزلة والمطرية، بالتنسيق مع الأمن العام وكر يختبئ فيه اثنين من المطلوبين أمنيًا، بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق النيران على قوات الشرطة، ما تسبب في استشهاد شرطي وإصابة زميله.

جرى فرض كردون أمني حول المكان وبمداخل ومخارج المدينة وتفتيش السيارات، ونشر كمائن ثابتة ومتحركة لسرعة ضبط المتهمين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.