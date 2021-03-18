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الأحد.. بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة

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الأحد.. بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة الأحد.. بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة
بشروط محددة.. و"الشريف": التسلّم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة

الأحد.. بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء استقبال طلبات الراغبين لإيصال التيار الكهرباء للمنازل دون صكوك بمكة المكرمة ابتداءً من يوم الأحد القادم ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ.

وأوضح المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، أن استقبال الطلبات سيتم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم شريطة ألا يكون هناك إحداثات جديدة أو تعدٍّ أو تغيير الموقع؛ وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة؛ بحيث لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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