جامعة المنصورة: تأهيل الطلاب للمشاركة في الملتقى الافتراضي للتوظيف

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الدقهلية- رامي محمود:

استعد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة لاستقبال الطلبة وخريجي الجامعة لتأهيلهم للمشاركة في الملتقى الافتراضي للتوظيف "UCCD March Career Expo" والذي تشارك فيه 10 جامعات مصرية.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الملتقى الإفتراضي يبدأ يوم الإثنين القادم، بمشاركة بنوك وشركات، وتعمل الجامعة على تأهيل طلابها وخريجيها لمواكبة العصر ومتطلبات سوق العمل .

وأضاف الدكتور عبدالباسط، أن الجامعة تسعى من خلال مراكز التطوير المهني لإعداد منتسبيها لحضور فعاليات الملتقى الافتراضي الثاني للتوظيف من خلال تقديم خدمات التطوير المهني المختلفة لضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.