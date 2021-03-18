محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتشجيع المواطنين المستهدفين لتلقي التطعيمات الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية بالديوان العام لمحافظة الفيوم، لمتابعة مستجدات موقف كورونا، بحضور قيادات الأجهزة التنفيذية والصحية ومديري المستشفيات.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدن وتوابعها، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وقدم الشكر لأعضاء الفرق الطبية والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي ومستشفيات العزل، لجهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.