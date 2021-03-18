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ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

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ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة ضبط محاولة تهريب مستحضرات تجميل مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

12:45 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل باهظة الثمن، أخفاها راكب قادم من الإمارات داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، ومحاولة بيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه عبدالسلام عادل مأمور الجمرك في راكب مصري أثناء خروجه من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة طاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام محمد إبراهيم فيصل مدير الحركة بتكليف كل من عبدالرحمن محمود الصياد وابتهال مصطفى مأمورا الجمارك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وتم ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل قبل تهريبها.

أمر رأفت وهيب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.​

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