اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب تنظم أولى فعالياتها عبر تطبيق "clubhouse"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول فعالية لها على موقع "clubhouse"، اليوم الخميس الساعة 9 مساءً، حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدى ملائمة التشريعات الحالية للواقع.

ويتحدث خلال الفعالية، النائب أحمد فتحي والنائبة غادة علي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب علاء مصطفى ومحمد فريد، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما يشارك من أعضاء التنسيقية واللجان النوعية، أحمد مشعل وأحمد عمرو، في الحوار الذي يديره المهندس عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتدور الفعالية حول عدد من المحاور أهمها، تعريف ريادة الأعمال، وعلاقة التعليم بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، ودور القطاع الحكومي والخاص في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، والضرائب ومدى تأثيرها على نمو الشركات الناشئة.

كما تتناول الفعالية أبرز النماذج الناجحة (داخليا أو خارجيا) والدروس المستفادة، وأبرز التشريعات المتعلقة بملف ريادة الأعمال ومدى ملائمتها للواقع، وكيف يمكن أن تتضافر الجهات والمؤسسات الحكومية لخلق بيئة عمل مناسبة لشركات ريادة الأعمال، وأسباب استقطاب أسواق الخليج لشركات ريادة الأعمال، خصوصا في مرحلة النمو.