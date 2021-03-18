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"سيئة جدا".. أول تعليق من الكرملين على تصريحات بايدن بشأن بوتين

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"سيئة جدا".. أول تعليق من الكرملين على تصريحات بايدن بشأن بوتين "سيئة جدا".. أول تعليق من الكرملين على تصريحات بايدن بشأن بوتين

مصراوي Masrawy

12:38 م الخميس 18 مارس 2021

وكالات:

أكدت الرئاسة الروسية، الخميس، في أول تعليق على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، أن ذلك التصريح "سيء جدا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في حديث للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه من الواضح أن بايدن "بالتأكيد لا يريد تحسين العلاقات" مع وإن العلاقة بين البلدين "سيئة للغاية"، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف بيسكوف: "هذه تصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة، وبالتأكيد هو لا يريد تحسين العلاقات معنا وسنواصل المضي قدما من هذا".

وتابع بيسكوف بأنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كان بوتين نفسه سيرد على تعليق بايدن، مؤكدا أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار إلى أنه لا توجد حاليا خطط لبوتين للقاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف، لكن إذا لزم الأمر، فسيقوم بوتين بمناقشة الأمر معه.

وعندما سئُل عما إذا كانت الخطوة التالية هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال بيسكوف: "ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع".

كان بايدن أعلن أن نظيره الروسي بوتين "سيواجه عواقب" على ما تعتبره واشنطن جهودا روسية للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لصالح دونالد .

وقال بايدن في مقابلة بثتها قناة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء، إن بوتين "سيدفع الثمن"، مضيفا أنه "حذر" بوتين من رد محتمل خلال "مكالمة هاتفية مطولة" بينهما في أواخر يناير الماضي.

وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن: "سترون قريبا" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما أجاب بـ"نعم" على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".

مع ذلك، اعتبر بايدن أنه يمكن التعاون مع روسيا بشأن المواضيع التي "من مصلحتنا المشتركة العمل معا"، مشيرا بهذا الصدد إلى قراره تمديد اتفاقية "ستارت الجديدة" مع روسيا في يناير.

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