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بسبب كورونا.. دير "مارجرجس" بالأقصر يعلق الصلوات ويوقف الزيارات

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مصراوي Masrawy

11:57 ص الخميس 18 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلن دير الشهيد مارجرجس بجبل الرزيقات للأقباط الأرثوذكس غرب محافظة الأقصر، وقف استقبال الزوار والخلوات طوال فترة الصوم الكبير واقتصار الصلوات على الآباء رهبان الدير، بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في محافظة الأقصر.

وجاء في البيان الصادر عن الدير: "يعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر، بأن فترة الصوم الكبير، الصلوات قاصرة على الآباء الرهبان فقط، ولا يستقبل الدير الزوار والخلوات نهائيًا".

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